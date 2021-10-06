Фото: admkrai.krasnodar.ru

90 тысяч обращений поступило губернатору Кубани в 2021 году. Это на 38% меньше, чем в 2020-м. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Наша задача – не просто ответить и снять вопрос с контроля, а помочь или показать алгоритм решения. Лидеры по качеству работы с обращениями – Гулькевичский, Тбилисский, Кущевский, Крымский районы – отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что работу с обращениями нужно улучшить сразу в пяти районах Кубани: Брюховецком, Приморско-Ахтарском и Темрюкском, а также Горячем Ключе и Геленджике. Здесь люди не получают полноценных ответов на свои вопросы. Так у них формируется представление об органах власти.

Из-за пандемии коронавируса вице-губернаторы, краевые министерства и ведомства проводят приемы в режиме онлайн: по видеосвязи. За девять месяцев губернатору Краснодарского края поступило 90 тысяч обращений от местных жителей.

Основные вопросы людей касались ЖКХ, газификации и строительства. Также районы Кубани часто посещает мобильная приемная главы региона. Она уже приняла 1700 местных жителей.