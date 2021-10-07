Старшего лейтенанта полиции из Сочи уволили за неоформленное ДТП

Инспектор ДПС не составил протокол Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи произошла авария с участием “Мерседеса” и рейсового автобуса. В результате столкновения водитель автомобиля получил перелом правой руки. Однако ДТП не было оформлено - инспектор ДПС не завел протокол. Об этом “КП”-Кубань” сообщил источник из правоохранительных органов.

- На сотрудника полиции возбуждено уголовное дело за совершение проступка, порочащего честь сотрудника внутренних дел, - подтвердил источник.

Инспектора уволили. Однако меру пресечения ему еще не избрали.