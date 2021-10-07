Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 октября 2021 6:00

Старшего лейтенанта полиции из Сочи уволили за неоформленное ДТП

Уголовное дело заведено, однако мера пресечения не выбрана
Юлия ЧУБАКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Инспектор ДПС не составил протокол

Инспектор ДПС не составил протокол

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи произошла авария с участием “Мерседеса” и рейсового автобуса. В результате столкновения водитель автомобиля получил перелом правой руки. Однако ДТП не было оформлено - инспектор ДПС не завел протокол. Об этом “КП”-Кубань” сообщил источник из правоохранительных органов.

- На сотрудника полиции возбуждено уголовное дело за совершение проступка, порочащего честь сотрудника внутренних дел, - подтвердил источник.

Инспектора уволили. Однако меру пресечения ему еще не избрали.