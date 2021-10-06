Фото: скриншот видео

Грузовой фургон попал под камнепад в Сочи. Инцидент произошел в районе Мамайского перевала.

Камнепад попал на камеру видеорегистратора машины, которая ехала следом за фургоном. На кадрах видно, как булыжник пролетает перед грузовым автомобилем. Он проходит в сантиметрах от фургона.

Водитель словно не замечает препятствия. Он даже не притормаживает и продолжает путь.

По словам очевидцев, причиной камнепада стал сход оползня. Из-за движения грунта была перекрыта часть федеральной трассы А-147 в районе Мамайского перевала. Там организовано реверсивное движение.