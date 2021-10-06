Фото: instagram.com/bvk_mkr_vostochka

Таксист протаранил четыре припаркованных автомобиля в Краснодаре. Авария произошла прошлой ночью в жилом комплексе около парка Сергея Галицкого.

По предварительной информации, водитель корейской иномарки двигался по улице Восточно-Кругликовской, но не справился с управлением и вылет на парковку жилого комплекса.

- Там он влетел в автомобиль «Лада», который отбросило на «Рено», – рассказал «КП» – Кубань» руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артём Коноваленко.

Отмечается, что удар был такой силы, что иномарка таксиста отлетела в припаркованный «ИЖ», который подвинул стоящий рядом «Вольво».

По факту аварии правоохранители организовали проверку. В результате ДТП пять машин получил механические повреждения.