В МФЦ Сочи можно прийти на перепись населения

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Как рассказали в администрации Сочи, все, кто пожелает принять участие в переписи, смогут самостоятельно заполнить переписные листы в электронном виде в офисах МФЦ, которые имеют бесплатный доступ к федеральной государственной информационной системе – порталу «Госуслуги» – или пройти опрос у переписчика стационарного переписного участка, который организован в многофункциональном центре.

В помещении МФЦ будут находиться добровольцы проекта «Волонтеры переписи».

- На курорте будет организовано пять переписных участков на базе МФЦ. Два в Лазаревском районе, по одному в Хостинском, Центральном и в Адлерском районах, - рассказала «КП-Кубань» начальник отдела государственной статистики Сочи Галина Макарова. - Еще один стационарный переписной участок будет работать в МФЦ федеральной территории «Сириус».

График работы переписного участка соответствует часам режима офиса МФЦ, в котором он расположен. Стоит отметить, что опрашиваемый может выбрать удобную ему форму. При опросе гражданину не обязательно предъявлять документы, удостоверяющие личность или подтверждающие правильность ответов.