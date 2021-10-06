Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
QR-коды для посещения кафе, спортзалов, театров и кино появятся в Краснодарском крае. Посетить заведения без сертификата вакцинации будет невозможно. Об этом сообщает источник «КП» – Кубань» в администрации Кубани.
Отмечается, что такие меры будут введены в ближайшее время. Они связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.QR-кодов могут появиться на Кубани уже в ближайшие дни.
Что нельзя будет посетить без QR-кода:
- торгово-развлекательные центры;
- гипермаркеты;
- кафе;
- рестораны;
- спортивные и культурные учреждения.
Отмечается, что посетители будут обязаны предоставить сертификат о прохождении вакцинации или справку о перенесенном заболевании коронавирусом за последние полгода.