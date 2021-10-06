Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

QR-коды для посещения кафе, спортзалов, театров и кино появятся в Краснодарском крае. Посетить заведения без сертификата вакцинации будет невозможно. Об этом сообщает источник «КП» – Кубань» в администрации Кубани.

Отмечается, что такие меры будут введены в ближайшее время. Они связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.QR-кодов могут появиться на Кубани уже в ближайшие дни.

Что нельзя будет посетить без QR-кода:

- торгово-развлекательные центры;

- гипермаркеты;

- кафе;

- рестораны;

- спортивные и культурные учреждения.

Отмечается, что посетители будут обязаны предоставить сертификат о прохождении вакцинации или справку о перенесенном заболевании коронавирусом за последние полгода.