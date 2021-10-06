На Кубани за сутки выявили 218 случаев заражения коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

За последние сутки на Кубани выявили 218 новых случаев заражения инфекцией. Этот показатель стал одним из самых низких для региона за последние пару месяцев.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 сдали жители Тимашевского района. Здесь выявили 41 заболевшего. Еще 38 пациентов с диагнозом коронавирус обнаружили в Краснодаре. Замкнул тройку антирейтинга по количеству новых случаев заражения Сочи. На курорте сдали 32 положительных теста на наличие инфекции.

Отметим, что лучший способ избежать заражения коронавирусом – вакцинация. Она продолжается на Кубани уже десять месяцев. За это время прививку от инфекции поставили более 2 миллионов местных жителей.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Краснодарском крае появятся QR-коды для посещения кафе, спортзалов, театров и кино. Посетить заведения без сертификата вакцинации будет невозможно.