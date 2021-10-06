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Общество6 октября 2021 12:38

Музей космонавтики и авиации появится на Кубани

Его откроют в Армавире
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Музей космонавтики и авиации появится на Кубани

Музей космонавтики и авиации появится на Кубани

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Музей космонавтики и авиации появится на Кубани. Его откроют в Армавире. Об этом стало известно на первом астрофестивале «Дотянуться до звезд». Он состоялся в хуторе Красин.

Отмечается, что соглашение об открытии Музея космоса, космонавтики и авиации было заключено между председателем Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Иваном Чайкой, героем России и летчик-космонавт Сергеем Авдеевым и мэром города Андреем Харченко.

- Создание подобного музея для города – беспрецедентное событие, – подчеркнул мэр Армавира.

Также создатели музея планируют запустить туристический маршрут «Тропой космонавтов».