Музей космонавтики и авиации появится на Кубани Фото: Михаил ФРОЛОВ

Музей космонавтики и авиации появится на Кубани. Его откроют в Армавире. Об этом стало известно на первом астрофестивале «Дотянуться до звезд». Он состоялся в хуторе Красин.

Отмечается, что соглашение об открытии Музея космоса, космонавтики и авиации было заключено между председателем Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Иваном Чайкой, героем России и летчик-космонавт Сергеем Авдеевым и мэром города Андреем Харченко.

- Создание подобного музея для города – беспрецедентное событие, – подчеркнул мэр Армавира.

Также создатели музея планируют запустить туристический маршрут «Тропой космонавтов».