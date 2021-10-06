На Кубани во время пьяной драки женщина убила сожителя и легла спать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пьяная драка со смертельным исходом случилась на улице Красной поселка Чекон в Анапе. Здесь женщина распивала горячительные напитки с возлюбленным. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Неожиданно между парой вспыхнула искра. Она неожиданно переросла в конфликт на почве ревности. 54-летний мужчина оскорблял 48-летнюю гражданскую жену.

От слов женщина сразу перешла к делу. Она задушила возлюбленного и легла спать. На следующий день обвиняемая сама обратилась в полицию. Она арестована.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначены судебно-медицинские экспертизы.