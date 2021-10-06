На Кубани пьяный пенсионер взорвал петарду на рынке

Тут мужчина и кинул петарду

В одном из торговых рядов рынка в Тимашевске произошел громкий хлопок. Его было слышно на всю округу. Сбежавшиеся на звук покупатели и продавцы увидели дым и крик, о чем сразу же сообщили в полицию. Оперативники сразу же прибыли на место и задержали устроителя зрелища.

Как уже выяснили позже, 75-летний пенсионер был пьян и ходил по торговым рядам. В какой-то момент мужчина не нашел в кармане свою банковскую карту и подумал, что ее мог украсть продавец. Не надеясь на положительный исход, дедуля задумал неладное: напугать всю округу громким взрывом. Он сходил за петардой и пошел с ней к продавцу, у которого попросил вернуть ему «украденную» вещь. Но у торговца ее не оказалось. Тогда старик зажег петарду и она взорвалась прямо в торговом ряду.

- Хлопок был мощный, слышно было везде. Кто-то даже решил убежать оттуда, полиция приехала сразу же. Никто не пострадал, - рассказали «КП»-Кубань» очевидцы произошедшего.

- Сейчас 75-летний мужчина находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Краснодарского края. - На момент совершения проступка он был пьян. Пенсионеру грозит лишение свободы на срок до семи лет.