Турпоток вырос на 7% на Кубани Фото: Сергей КУЛАКОВ

Бархатный сезон на курортах Кубани подошел к концу. Об этом уже заявили синоптики. Все из-за резкого похолодания. За несколько дней температура воды в Черном море упала на несколько градусов.

В сентябре курорты Кубани посетили 2,15 миллиона человек. Это на 7% больше, чем было год назад.

- За девять месяцев курорты Краснодарского края посетили 14,6 миллиона человек, – рассказал «КП» – Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Отмечается, что основной поток туристов в сентябре выпал на отели четырех и пяти звезд, которые работали по системе «все включено», и санатории с развитой инфраструктурой. Заполняемость здравниц и отелей в первый месяц осени составила 85%.

Стоит добавить, что до конца года на Кубани ожидают еще минимум 2 миллиона туристов. Большим спросом у отдыхающих пользуются зимние курорты Кубани, которые расположены в Сочи, Мостовском и Апшеронском районах.