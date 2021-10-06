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Происшествия6 октября 2021 13:32

Отечественная легковушка протаранила фонарный столб в Краснодаре

Она столкнулась с иномаркой
Михаил КУДРЯШОВ
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Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Жесткая авария случилась утром в среду, 6 октября, в Краснодаре. Здесь отечественная легковушка врезалась в фонарный столб. Это случилось после столкновения с иномаркой.

Виновницей аварии стала водитель «Рено Логан». Она двигалась по улице Карасунской. На перекрестке с Фрунзе женщина не уступила дорогу «Ладе», которая от удара отлетела в фонарь.

- В результате ДТП в больницу доставлена предполагаемая виновница аварии, - прокомментировал «Кубанским новостям» официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По предварительным данным, виновница аварии не пострадала. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП. Из-за аварии на участке образовался небольшой затор. Сейчас движение на перекрестке восстановлено.