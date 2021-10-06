Фото: instagram.com/vice_governor23/

Новый ковидный госпиталь открылся в Краснодаре. Он появился на базе психиатрической больницы №7. Об этом сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Отметим, что сейчас в регионе развернуто 29 ковидных госпиталей.

- Мы были вынуждены развернуть новый госпиталь на базе краевой психиатрической больницы №7, оснастить койки кислородом и переобучить специалистов для работы с инфекционными больными, – написала Анна Минькова в инстаграме.

Отмечается, что показатели вакцинации в среднем по России падают. Зато в стране увеличиваются случаи госпитализации людей с диагнозом COVID-19.

- В рейтинге по доле привитого взрослого населения среди всех регионов Краснодарский край занимает 18-е место, – добавила вице-губернатор.

Отметим, что госпиталь рассчитан на 500 мест. Сейчас в специализированных больницах на Кубани лечатся 5478 человек. Только 258 из них прошли полный курс вакцинации от COVID-19.