Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Маски и санитайзеры начнет поставлять Кубань за рубеж. Об этом сообщили на фабрике в Динском районе. С начала пандемии там впервые запустили проект по производству нетканого материала.

Поставки продукции предприятие начнет с 2022 года в несколько стран. Кроме того, переговоры ведутся об экспорте средств индивидуальной защиты в Германию и Швейцарию.

- Сегодня фабрика обеспечивает на 40 процентов потребности региона, - заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев. - Предприятие получило 30 млн рублей из краевого Фонда развития промышленности и 5 млн рублей в качестве возмещения части затрат на развитие производства.

Руководство региона пообещало и дальше поддерживать местное производство.