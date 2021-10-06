Евгению Суслову было 80 лет

Умер бывший замглавы Краснодара Евгений Суслов. Почетному гражданину города было 80 лет.

Почти до последнего он работал в должности советника гендиректора мусороуборочной ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи.

Евгений Суслов имел награды «Почетный работник транспорта России», медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 1-q степени, медаль «Ветеран труда» и памятную медаль «За заслуги».

В 2011 году ему присвоили звание Почетного гражданина Краснодара за вклад в систему жизнеобеспечения кубанской столицы.

Прощание с Евгением Сусловым состоится 7 октября с 10.00 до 11.30 в траурном зале прощаний Славянского кладбища.