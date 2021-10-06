Машины поступили по краевой программе

Больницы Геленджика получили новые автомобили. Их оснастили по краевой программе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Таким образом, новую «Ладу Ларгус» получила поликлиника в Геленджике, еще одну «Ниву» и «Соболь» отправили в филиал горбольницы Архипо-Осиповки. И к детской поликлинике прикрепили еще одну «Ниву».

Это существенно облегчит возможность сельчан добираться до медучреждений, считает руководство местной системы здравоохранения.