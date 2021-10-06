ЧП произошла 4 октября и до сих пор земля находится в движении

В Сочи открыли горячую линию для семей, попавших в зону бедствия после оползня. Как минимум 20 домов в селе Сергей-Поле пострадали от этого явления.

- Сотрудники мэрии курорта проконсультируют всех, кто обратится в городскую администрацию, - сообщили власти Сочи.

6 октября устранение последствий оползня продолжаются. На месте работает мониторинговая группа ГО и ЧС города.

В мэрии обещают расселить жителей пострадавшего населенного пункта.

- Завтра вечером здесь уже не будет ни одного жителя, потому что находиться здесь опасно. Специалисты говорят, что язык оползня ещё продолжает двигаться. Когда он остановится, никто не знает, - заявил мэр курорта Алексей Копайгородский.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 4 октября после сильнейших ливней.