В Краснодаре обновили приложение «Городские парковки»

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Разработчики приложения «Городские парковки» презентовали его обновленную версию. Сервис будет доступен на всех цифровых площадках.

- Мы позиционируем мобильное приложение как основной источник оплаты за парковку, потому что с его помощью можно быстро, а главное - легко внести необходимую сумму за парковочное место, - рассказал гендиректор ООО “Городские парковки” Дмитрий Передерей.

Теперь автомобилистам достаточно скачать приложение, ввести туда данные своей машины (обязательно с указанием региона) и необходимую сумму (минимум - 10 рублей). С этого счета и будут списываться деньги за оплату парковочного места.Также с помощью приложения можно будет отследить количество свободных мест на парковках.

Помимо этого, в обновленной версии появится функция мультисессионности. Это значит, что водители смогут прикреплять к одному аккаунту несколько машин и оплачивать их стоянку.

Напомним, сегодня в городе зарегистрировано более 8 тысяч платных муниципальных парковок.