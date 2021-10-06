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Общество6 октября 2021 15:43

Федеральный Фонд поможет приобрести предприятиям на Кубани оборудование для маркировки продукции

Производителям молочной продукции смогут выполнить обязательные требования
Ева МУР
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Маркировка будет доступна для кубанских молочников

Маркировка будет доступна для кубанских молочников

Федеральный Фонд поможет приобрести предприятиям на Кубани оборудование для маркировки продукции. Это необходимо молочному производству. 40 млн рублей на покупку необходимой аппаратуры предоставит Фонд развития промышленности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Маркировка продукции - это требование системы «Честный знак». Средства из федерального бюджета предоставят на максимально льготных условиях под 1% годовых сроком до двух лет, –уточнил глава департамента промышленной политики края Иван Куликов.

К слову, раньше такую поддержку на льготных условиях оказывали только фармацевтическим компаниям. В руководстве регионом предлагают обращаться по волнующим вопросам на эту тему по телефону +7 (861) 205-44-09 доб. 201, 202, 203.