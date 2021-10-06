Предстоящую перепись обсудили на селекторном совещании в крае

Краснодарский край готов к проведению Всероссийской переписи населения. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края. Перепись пройдет с 15 октября по 14 ноября.

– Она проходит раз в десять лет. Помимо всего прочего, процедура должна проходить с максимальным соблюдением противоэпидемических мер, - отметил вице-губернатор Кубани Александр Власов на совещании с федеральным штабом.

В Краснодарском крае разместятся более 1,7 тысяч переписных и свыше 10 тысяч счетных участков, а также 61 стационарный участок в МФЦ. Сейчас они занимаются информирование населения о предстоящей переписи.