В Сочи на поврежденных участках дорог продолжаются восстановительные работы

Фото: пресс-служба Упрдор "Черноморье"

В Сочи продолжается ликвидация последствий непогоды. Накануне на территории города прошли обильные ливни, подтопившие дороги, и сошли оползни, разрушившие трассы. На 4-ех пострадавших участках продолжаются восстановительные работы, сообщает пресс-служба Упрдор «Черноморье».

Так, на Мамайском перевале специалистами засыпаны трещины. Подчеркивается, что при работе образовывались новые разломы. На участке трассы проводится мониторинг, устанавливаются причины.

На трассе в районе микрорайона Головинка трещины оградили знаками для организации движения. На дороге из Дагомыса в Джубгу также образовались разломы. А на участке спуска к санаторию «Аквалоо» продолжается реверсивное движение: специалисты провели работы по заделке трещин и отводу скопившейся воды.

- Говорить о стабилизации ситуации на 4-х пострадавших участков рано: проводится мониторинг и работы для обеспечения безопасного проезда, – отметил заместитель руководителя Упрдор «Черноморье» Сергей Нефёдов