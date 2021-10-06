Грипп будет опаснее, чем всегда Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Грипп в Краснодарском крае в этом сезоне будет опаснее обычного. Такой прогноз сделали в региональном минздраве после заявления главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой. Она сообщила, что в этом сезоне в России обнаружены два новых агрессивных штамма инфекции. Особо опасны они для переболевших коронавирусом.

- У этих людей ослаблен иммунитет. Они нуждаются в дополнительной защите, то есть вакцинировании, - пояснил глава регионального минздрава Евгений Филиппов.

Кроме того, есть опасность, что можно заразиться одновременно и коронавирусом, и гриппом. А значит, болезнь лечить будет вдвое сложнее, а организму тяжелее бороться с инфекциями.

В краевом минздраве отмечают, что в этом году заболевание гриппом фиксируется уже с августа. Тогда как в прошлом году вспышек сезонной инфекции практически не было. И призывают сделать прививку еще и против гриппа. Тем более, что это доступно в каждой поликлинике Краснодарского края.