Умерла Оксана Сычева - главврач Городской больницы №4 Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

На 48 году жизни умерла главврач Городской больницы №4 станицы Раевской Оксана Сычева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Оксана Сычева занимала пост главврача с 2018 года. А до этого была руководителем управления здравоохранения Новороссийска. Что стало причиной смерти - неизвестно.

- Преждевременный уход Оксаны Владимировны стал большим ударом для ее семьи, близких и коллег. Вместе с ними скорбят и ее многочисленные пациенты. Она навсегда останется в нашей памяти как инициативная, творческая, болеющая за свое дело личность, - сообщили в пресс-службе города.

Прощание с главврачом состоится 7 октября 2021 года в Храме Вознесения Господня в 14:00.