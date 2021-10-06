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Происшествия6 октября 2021 16:40

За дачу взятки бизнесмена из Сочи наказали штрафом в полмиллиона рублей

Суд счел это самым суровым наказанием
Ева МУР
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Будет еще один суд

Будет еще один суд

За дачу взятки бизнесмена в Сочи наказали штрафом в полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской краевой прокуратуры. Правоохранители сочли это правонарушением и составили протокол, согласно КоАП.

- Установлено, что руководителем жилищно-строительного кооператива передана взятка должностному лицу территориального отдела Управления Росреестра в размере 30 тысяч рублей с целью совершения регистрационных действий в его пользу, - уточнили "КП" - Кубань" в ведомстве.

Однако помимо административной ответственности, бизнесмен и чиновник понесут уголовную. Если их вина будет доказана в суде. Расследование продолжается.