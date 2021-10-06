Восточный осенний цветок зацвел в национальном парке Сочи

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В Национальном парке Сочи зацвел восточный цветок. Османтус считается осенним растением, влияющим, по исследованиям ученых, на уровень счастья и сезонную депрессию. О цветении сообщает пресс-служба парка города-курорта.

Дендрарий располагает 6 видами, 3 разновидностями и 7 сортами цветка. Растение распространено в Юго-Восточной Азии и Америке, а выращивают его уже более 1000 лет.

- Аромат османтуса напоминает фруктово-цветочный запах абрикоса. Растение помогает избавиться от токсинов, усилить чувство счастья и уменьшить осеннюю депрессию, - отмечают в Национальном парке.

Кроме лечебных свойств, османтус в виде вечнозеленого растения или небольшого дерева – традиционный свадебный цветок в Тайване. Он олицетворяет верность, мир, любовь. А еще цветки восточного растения используют в готовке, в том числе добавляют в чай.

В Сочи наиболее распространен гибрид Форчуна. Это растение с зазубринами на краях листьев.