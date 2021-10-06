Объекты мешают проезду поездов Фото: Виктор КЛЮШКИН

Два самостроя в Сочи стали причиной задержки поездов. Во время непогоды в конце сентября с них слетела крыша. Об этом сообщили в компании-перевозчике.

- Эти строения давно у нас на карандаше: в суде решается вопрос об их сносе. Из трех строений, которые и стали причиной задержек поездов, два - незаконные. Сейчас специалисты определяют размер нанесенного ущерба. Тем, кто эксплуатировал эти здания, придется компенсировать понесенные убытки, а это весьма приличные суммы, - уточнили в ведомстве, ответственном за состояние инфраструктуры в районе железнодорожного полотна в Сочи.

Напомним, около 100 самостроев насчитали у железной дороги от Туапсе до Сочи в компании-перевозчике. Все они подлежат сносу. В компании уточняют, что все, что находится на полосе отвода железной дороги, опасно для отдыхающих и для пассажиров поездов.