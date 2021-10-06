50 дней до открытия «ЮГАГРО 2021»

Фото предоставлено пресс-службой ЮГАГРО.

Осталось всего 50 дней до открытия самой крупной сельскохозяйственной выставки России «ЮГАГРО 2021». Аграриев ждут новинки и лучшие решения, необходимые для повышения эффективности производства и переработки сельхозпродукции, от более чем 700 ведущих мировых и отечественных производителей и поставщиков сельхозтехники, средств защиты растений и семян, оборудования для хранений и переработки сельхозпродукции, а также для теплиц и полива.

Подготовка к «ЮГАГРО 2021» находится в полном разгаре, и совсем скоро начнется застройка выставочных стендов. Ежегодно на выставку приезжают специалисты агропромышленных предприятий, фермерских хозяйств и дистрибьютеры из 72 регионов России — от Сахалина до Калининграда. Агрономы, технологи и закупщики, которые посещают выставку из года в год, отмечают, что посещение «ЮГАГРО» играет важную роль в подведении итогов сельскохозяйственного года и помогает составить планы на будущий производственный сезон.

«Проведение «ЮГАГРО 2021» имеет огромное значение для сельского хозяйства России, поскольку дает возможность специалистам сельскохозяйственной отрасли собраться в одном месте и в одно время после вынужденной продолжительной паузы в деловой активности, вызванной эпидемиологическими ограничениями. Организаторы выставки берут во внимание лучший мировой опыт по обеспечению безопасности во время проведения мероприятий и сделают все необходимое для проведения «ЮГАГРО» на самом высоком уровне», — сообщает дирекция «ЮГАГРО 2021».

Фото предоставлено пресс-службой ЮГАГРО.

28-ая Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО» пройдет с 23 по 26 ноября в Краснодаре, на площадке ВКК «Экспоград ЮГ», ул. Конгрессная, 1.

Бесплатная электронная регистрация посетителей «ЮГАГРО 2021» уже открыта здесь. Благодаря регистрации на сайте выставки вы экономите не только денежные средства, но и время, поскольку можете не стоять в очереди за билетом на стойке регистрации, а пройти сразу в павильоны выставочного комплекса «Экспоград Юг». Необходимо лишь распечатать зарегистрированный билет или сохранить его изображение в мобильном телефоне. Воспользоваться бесплатной электронной регистрацией может как один человек, так и группа посетителей. Электронный билет действителен в течение всех 4-х дней проведения выставки.

Стратегический спонсор выставки — компания CLAAS

Генеральный партнер выставки — компания Ростсельмаш

Генеральный спонсор выставки — компания «РОСАГРОТРЕЙД»