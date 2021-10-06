Проект «Суворов. Путь в бессмертие» стартует на Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском каре 8 октября стартует творческий проект «Суворов. Путь в бессмертие». Программа посвящена 230-летию со дня переселения черноморских казаков на Кубань. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В ходе реализации проекта участники познакомятся с оружием и снарядами, знаменами, посмотрят фильмы и фотографии в честь А.В. Суворова. А создатели программы – «Кубанский казачий хор», «Творческий союз иконописцев» и «Кубанское казачье войско».

- Проект важен актуализацией значения деятельности и наследия Александра Суворова для Кубани, поспособствует глубокому изучению роли полководца в истории нашего края и России, окажет влияние на воспитание у подрастающего поколения патриотизма, верности Отечеству и долгу по его защите, - отметил художественный руководитель к госакадемического Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.

Открытие проекта «Суворов. Путь в бессмертие» пройдет в Центрально зале Кубанского казачьего хора.