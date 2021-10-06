Аварию на водоводе устраняют в Школьном микрорайоне Краснодара

Жители краснодарского микрорайона остались без воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре жители нескольких многоэтажек в Школьном микрорайоне остались без благ цивилизации. О проблемах с водоснабжением люди сообщили утром 6 октября. В администрации Краснодара объяснили перерыв в работе насосных станций перебоями с электричеством. Из-за отключений электроэнергии насосы какое-то время не работали.

По заверениям коммунальщиков, проблему должны были решить в течении дня. Однако, жильцы в соцсетях вечером 6 октября написали, что краны до сих пор сухие.

По словам сотрудников МУП «Водоканал» проблема оказалась сложнее, чем предполагали ранее. Ремонтники просят еще несколько часов на исполнение задачи и возобновления водоснабжений в домах по улице Восточно-Кругликовская.