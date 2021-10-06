Злоумышленники взломали аккаунт главы Тимашевска Николая Панина

Аккаунт мэра Тимашевска взломали

Страницу в соцсетях мэра Тимашевска взломали. Вечером 6 октября в инстаграм-аккаунте чиновника появилось сообщение от первого лица, что его мать попала в ДТП и находится в больнице в тяжелом состоянии. Для стабилизации и операции женщины требуется сумма, который в данный момент у мэра города нет и поэтому он надеется на помощь жителей города.

- Страницу мэра взломали, с мэром и его мамой все хорошо. Пытаемся вернуть доступ, - сообщил пресс-секретарь администрации Тимашевска Виталий Карнаух.

Некоторое время похожим образом была взломана личная страница вице-губернатора Анны Миньковой. Злоумышленники по такой же схеме выманивали деньги у подписчиков заместителя губернатора Краснодарского края.