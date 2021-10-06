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Общество6 октября 2021 20:33

44 группы в детских садах и 199 классов в школах закрыты из-за COVID-19 на Кубани

Дети находятся на самоизоляции, школьники продолжают обучение в дистанционном формате
Евгения ХАЛИКОВА
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Дети продолжают обучение в онлайн-режиме

Дети продолжают обучение в онлайн-режиме

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 27 детских садах и в 76 школах региона были выявлены случаи заболевания коронавирусом. Об этом сообщили 6 октября в оперативном штабе Краснодарского края. Сразу же после подтверждения первого положительного теста на COVID-19, школьники и дошкольники были помещены под карантин. В помещениях, где находились заболевшие дети провели санитарную обработку.

На этот день закрыты 44 группы в детских садах. На самоизоляции находится 784 воспитанника.

Еще 4071 обучающийся из 199 классов проводят время под карантином дома. Для учеников средних школ образование продолжилось в дистанционном формате.

В 6 профессиональных образовательных организациях закрыты на карантин 6 групп, 140 студентов также постигают науку с помощью онлайн-занятий.

Закрытых по гриппу/ОРВИ образовательных организаций нет.