Бабье лето и потепление до +21 ждут в Краснодарском крае

Бабье лето на Кубани все же наступит Фото: Евгения ГУСЕВА

7 октября на территории Краснодарского края будет властвовать дождливая и ветреная погода. По прогнозам синоптиков, ветер не собирает утихать в ближайшие сутки, его порывы будут достигать 15-20 м/с. Ночью ожидаются заморозки, днем потеплеет, но не выше + 6, а в северных районах края днем будет всего лишь + 3 тепла.

Однако, все это лишь временные неприятности. Аналитики Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещают наступление долгожданного бабьего лета, которое наступит уже к концу текущей недели.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни тучи рассеются и выглянет солнце. Теплее всего будет на Черноморском побережье. Здесь днем температура воздуха прогреется до + 21. В краевом центре столбики термометров порадуют + 19 тепла. Выходные в регионе обещают быть теплыми и располагающими к пикникам на свежем воздухе.