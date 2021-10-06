78-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметят на Кубани

В Краснодарском крае пройдут памятные мероприятия Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодарском крае 9 октября готовятся встретить 78-ую годовщину освобождение региона от немецко-фашистских захватчиков.. Об этом сообщили в краевой администрации. В крае практически нет уголка, не обагренного кровью советских солдат во время Великой Отечественной войны. В городах и селах Кубани пройдут траурные митинги с минутой молчания и возложениями венков к солдатским мемориалам. Далее с соблюдением всех антиковидных мер поздравят ветеранов. В школах проведут уроки мужества.

9 октября все желающие смогут поучаствовать в краевом онлайн-проекте «История моего героя». Для этого нужно разместить в социальных сетях публикацию с рассказом об участнике боев Великой Отечественной войны на Кубани с хештегами #историямоегогероя, #БитваЗаКавказ78, #БоиНаКубани78, #БитваЗаКубань78.

На сайте онлайн-проекта «Маршруты Победы» к годовщине освобождения края разместили новый подкаст о героях «Освободители».