Почти 1 млрд рублей получит Кубанский аграрный государственный университет

КубГАУ получит почти миллиард на развитие. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Самый главный аграрный ВУЗ региона – КубГАУ единственный из четырёх высших образовательных учреждений края прошел отбор в программу «Приоритет 2030». Об этом сообщили на заседании президиума Совета госпрограммы «Приоритет 2030», которое провел вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Теперь университет получит на развитие 994 млн рублей. Это самый максимальный грант, на который могут рассчитывать участники этого конкурса.

- Эксперты конкурсной комиссии высоко оценили программу развития КубГАУ, отметив, что она ускорит развития не только вуза, но и агропромышленного комплекса края в целом, - отметили в администрации Краснодарского края.

Как уточнили в администрации региона, данный проект самый масштабный в современной истории страны. Он направлен на поддержку российской высшей школы. В планах к 2030 году сформировать более 100 прогрессивных университетов – центров научно-технологического и социально-экономического развития.

Сначала в программу отобрали 106 ВУЗов, каждый из которых получил 100 млн рублей - базовая часть гранта. Потом дополнительный отсев, который прошла лишь половина участников. В результате определились 46 обладателей спецгрантов из 22 регионов, в том числе и кубанский агроуниверситет.