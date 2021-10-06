Воспитатель из сочинского детского сада прошел в финал конкурса «Воспитатель года России - 2021»

В Сочи пройдет финал конкурса "Воспитатель года-2021"

В Сочи завершился первый отборочный тур национального конкурса «Воспитатель года-2021». Как сообщили в краевой администрации, Кубань впервые принимает такой престижный конкурс. Этой чести регион был удостоен благодаря победе Анастасии Быстрюковой в 2020 году, которая работает воспитателем в тимашевском детском саду №41.

В этом году за регион борется старший воспитатель сочинского детского сада №140 Лариса Исакова. По результат первого тура она вошла в число 15 лауреатов и продолжит борьбу в финале.

- 7-8 октября участникам придется выдержать последние два испытания– «Мастерская педагога» и ток-шоу «Профессиональный разговор». По их результатам жюри определит победителя, - рассказали в администрации Краснодарского края.

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года под эгидой Министерства просвещения Российской Федерации и Общероссийского Профсоюза образования.