Определён региональный оператор для вывоза отходов в Мостовской зоне

В регионе продолжается мусорная реформа. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае идет начатая год назад мусорная реформа, которая подразумевает новый принцип работы с твердыми коммунальными отходами. Регион разбили на зоны, для каждой из которых будет создан свой оператор для вывоза ТКО.

Как сообщили в администрации Краснодарского края, в Мостовской зоне этот оператор уже определен.

- На территории Мостовского, Лабинского и Отрадненского районов вывозить мусор будет компания «ЭкоЦентр». Регоператор планирует приступить к работе в январе 2022 года, - рассказали в администрации Краснодарского края.

Пока же вывоз мусора с территории районов будет осуществляться силами действующих местных предприятий.

На сегодняшний день в крае работают 6 регоператоров. Они обслуживают 7 из 11 зон. В задачи операторов входит весь цикл обращения с отходами: сбора, транспортировка, обработка, утилизация и захоронение на специально отведенных полигонах.