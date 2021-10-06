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Общество6 октября 2021 23:27

В мечетях Адыгеи и Краснодарского края ужесточат противоковидные меры

Имамам рекомендовано сократить время пятничной проповеди и не собирать людей для раздачи поминальной милостыни
Евгения ХАЛИКОВА
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В мечетях ужесточат ковидные меры

В мечетях ужесточат ковидные меры

Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края приняло решение об ужесточении противоковидных мер в мечетях. Как сообщили в религиозной организации, вводится комплекс ограничений, касающихся как проведений проповедей, так и поведения мусульман на территориях мечетей.

Так, теперь запрещены массовые церемонии бракосочетания. Находясь на территории мечети стоит воздержаться от рукопожатий, поцелуев и объятий.

Во время похорон запрещено собирать людей для раздачи традиционной милостыни. Теперь ее будут развозить адресно нуждающимся.Имамам рекомендовано сократить время пятничной проповеди.Ограничения связаны с текущей неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе.