В мечетях Адыгеи и Краснодарского края ужесточат противоковидные меры

В мечетях ужесточат ковидные меры

Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края приняло решение об ужесточении противоковидных мер в мечетях. Как сообщили в религиозной организации, вводится комплекс ограничений, касающихся как проведений проповедей, так и поведения мусульман на территориях мечетей.

Так, теперь запрещены массовые церемонии бракосочетания. Находясь на территории мечети стоит воздержаться от рукопожатий, поцелуев и объятий.

Во время похорон запрещено собирать людей для раздачи традиционной милостыни. Теперь ее будут развозить адресно нуждающимся.Имамам рекомендовано сократить время пятничной проповеди.Ограничения связаны с текущей неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе.