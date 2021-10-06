В одном из сочинских бизнес-центров подрались тренер по йоге и владелица студии загара

Девушку жестоко избили из-за просьбы не мусорить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В драке инструктора по йоге и владелицы студии загара сейчас разбираются полицейские Сочи. Конфликт произошел в одном из бизнес-центров курорта, сообщают «Кубанские новости».

Обе женщины занимали соседние офисы. Гости владелицы студии загара оставили после себя мусор в общественном туалете бизнес-центра. В ответ на просьбу тренера по йоге убрать за собой, бисзневумен рассвирепела и вместе с друзьями напала на соседку. Известно, что владелица студии загара держала девушку за волосы, а мужчины наносили удары и живот и в голову. Драку увидел проходивший мимо мужчина, который вступился за избиваемую, но тоже пострадал.

- На место происшествия были направлены два наряда патрульно-постовой службы. Прибывшие стражи правопорядка задержали всех участников конфликта и доставили в отдел полиции. На троих участников были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, - рассказал «Кубанским новостям» начальник пресс-службы УВД по Сочи Андрей Кошелев.

В результате, тренера по йоге увезли в отделение травматологии с подозрением на сотрясение и переломом руки. Молодого человека, заступившего за нее, госпитализировали с колото-резаными ранами.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством РФ.