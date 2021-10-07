Бывший вице-губернатор Краснодарского края и замглавы Минсельхоза РФ Евгений Громыко объявлен банкротом

Банкротство- новый виток в жизни экс-чиновника краевой администрации Евгения Громыко Фото: Артем КИЛЬКИН

В Арбитражном суде Краснодарского края признали банкротом Евгения Громыко. Несколько лет назад мужчина занимал высокие посты в разных государственных структурах: был вице-губернатором Краснодарского края, позднее пересел в кресло замминистра в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Семья Евгения Громыко вела сельскохозяйственный бизнес в Краснодарском крае. Впрочем, после отставок дела экс-чиновника шли не очень успешно. В начале осени 2021 года Россельхозбанк подал в суд иск. Громыко задолжал более 575 млн рублей кредитной организации.

В феврале текущего года краевой Арбитражный суд по требованию Россельхозбанка ввел процедуру наблюдения в отношении других членов семьи Громыко, являющихся бенефициарами семейной компании.

По решению суда Евгений Громыко признан несостоятельным. В отношении него введена процедура реструктуризации долгов.