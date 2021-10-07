Узнали, где будут отключения света в Сочи 7 октября 2021

В Сочи запланированы отключения электроэнергии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи идет масштабный планово-технический ремонт электрооборудования. В планах электриков полная замена устаревших счетчиков расхода электроэнергии. Осмотр электрических щитков требует полного отключения электроснабжения. Поэтому жителям курорта придется запастись терпением, пока работы не будут завершены.

В Адлерском районе под ограничения попадут обитатели улиц Ленинаканская, Щербиновская, Костромская, Ленина, Дачная, Аллейная, Просвещения, Чкалова, Камская, Краснофлотская, Форелевая, Ивановская, Казачий брод, Тимашевская, Новгородская, Кропоткинская, Афипская. Временно приостановят подачу электроэнергии в дома в садовых товариществах «Черноморец», «Кедр», «Пекан» и «Луч». Отключения света внесет коррективы и в работу пансионата «Кудепста».

В Хостинском районе не будет света по улицам Тюленина, Абовяна, Волгоградская, Совхозный переулок, Чайкиной, Леселидзе, ул. Пятигорская, Чекменева, Земнухова, О. Кошевого, ул. Лысая гора, ул. Молодогвардейская, Аллея Челетнхема, Измайловская,Тургенева, Учительская, Изобильная, Верещагинская, Громовой и Шевцовой.

Придется временно обойтись без просмотра телесериалов и жителям домов на переулках Лозовой, Мостовой, Пятигорский, а также садовых товариществ "Изыскатель" и «Здоровье».

В Центральном микрорайоне блага цивилизации будут отсутствовать на улицах Ландышевая, Крымская, , ул. Виноградная, Горького, Кавказская, Пасечная, Донская, Восточная, Яблочная, Чехова, Санаторная и Целинная. Стоит заранее подготовиться к отключениям электроэнергии жителям садовых товариществ «Заря-3» и «Экран». Также будут обесточены переулки Пасечный, Строительный, Виноградный, Теневой, Рахманинова, Строительный, Хлебозаводской и Рабочий

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.