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Прокуратура возбудила уголовное дело по факту покупки некачественного жилья сиротам на Кубани. Они должны были получить квартиры в Брюховецком районе. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Отмечается, что некачественное жилье сиротам приобрела администрация Брюховецкого района. Она выкупила две квартиры в поселке Раздольном. Помещения находились в старом фонде 1987 года постройки.

По результат проверки выяснилось, что квартиры не отвечали требованиями безопасности, качества и санитарных норм. А стоимость жилья в два раза превысила рыночную.

Прокуратура района передала все данные в следственный орган полиции, который возбудил уголовное дело о мошенничестве. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников аферы и изучают их причастность к другим фактам хищения денег из бюджета.

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Прокуратура сейчас выясняет, кто причастен к этим махинациям (подробнее).