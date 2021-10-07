Фото: admkrai.krasnodar.ru

Валовый региональный продукт Кубани вырос на 110,6% в 2021 году. Это данные за восемь месяцев.

Отмечается, что экономика Краснодарского края по темпам развития даже обошла допандемийный год. Она превысила показатели 2019-го на 5,8%. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

- Ускорилась динамика в промышленности – до 112%, сельском хозяйстве – до 108,6%, на транспорте – до 105,5%. Эти показатели выше средних по стране. Положительная динамика в строительстве – 101,7%, – подчеркнул вице-губернатор Игорь Галась.

Отметим, что оборот розничной торговли в Краснодарском крае увеличился сразу 17,3% по сравнению с аналогичным периодом год назад на 13,2% – по аналогии с допандемийным годом.

То же самое касается общественного питания. Только здесь рост составил 25% и 3% соответственно. Также на Кубани увеличилось количество платных услуг населению. Эта отрасль показала рост 24,9% и 13,3%.

, оборот общественного питания – на 25% и 3% соответственно. Прирост объема платных услуг населению составил 24,9 % и 13,3 %.

- Мы фиксируем рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета края по итогам августа на уровне 127,1%. Нам удается удерживать набранные темпы роста экономики, – заключил вице-губернатор.

Отмечается, что рост экономики региона позитивно сказался на уровне жизни населения. Так средняя зарплата на Кубани за месяц увеличилась до 39,7 тысяч рублей. А уровень безработицы снизился до 0,8%. Это на 4,1% меньше, чем было за аналогичный период – с января по август – год назад.