Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вениамин Кондратьев поздравил Владимира Путина с днем рождения. Президенту России исполнилось 69 лет.

- Ваша политическая воля, мудрость и забота о благополучии соотечественников многие годы остаются залогом устойчивости государства, мира, единства и согласия в обществе, – говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Глава Кубани подчеркнул, что благодаря Владимиру Путина Россия стремительно двигается по пути социально-экономического развития и укрепляет авторитет на международной арене.

Вениамин Кондратьев отметил, что Президент России всегда поддерживал инициативы Кубани. Особенно это ощущалось во время пандемии коронавируса.

В 2021 году в Краснодарском крае аграрии собрали рекордный урожай зерна. За последние годы в регионе сильно возросли темпы строительства социальной инфраструктуры, заметно увеличился курортный и промышленный потенциал края.

- Со своей стороны мы и дальше продолжим делать все возможное, чтобы обеспечить комфортную и достойную жизнь каждого человека, – заключил губернатор Кубани.