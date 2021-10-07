В День Почты орлята отправят открытку в кругосветное путешествие.

Участниками Всемирного дня почты в «Орленке» станут более 1500 детей из разных регионов России. Акция пройдет при поддержке Почты России. 9 октября мальчишки и девчонки отправят открытки из Всероссийского детского центра во все уголки страны и мира.

«Значение почты в социально-экономическом развитии стран крайне велико, и в этот день важно рассказать детям о том, какие задачи сегодня решают почтовые работники, в каком формате производят отправления и с помощью каких технологий осуществляется этот жизненно необходимый процесс. Однако также хотелось бы напомнить ребятам и о роли в жизни каждого из нас простого рукописного письма – душевного и трогательного, такого, которое мы отправляем друзьям и близким и которое создает ощущение живой связи с родным человеком. Отрадно, что сегодня именно такие послания разлетятся прямиком из Страны Детства в города наших орлят», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

Всемирный день почты начнется в детских лагерях Центра с тематических линеек и запуска праздничной радиопрограммы, которую вместе с педагогами «Орленка» готовят участники проекта «Детский пресс-отряд». Юные радиоведущие расскажут сверстникам об истории праздника, его посыле и предназначении.

В честь Дня почты орлята дадут старт проекту «Международный и национальный посткроссинг» – ребята отправят открытку из «Орленка» в детские лагеря разных стран мира. Каждая из организаций при получении открытки оставит на ней свой фирменный штамп. Впоследствии международная открытка вернется во Всероссийский детский центр и станет экспонатом музейного фонда «Орленка».

Основным образовательным пространством дня станут мастер-классы от специалистов Почты России. На этих занятиях ребята познакомятся с важными услугами и сервисами организации, узнают о новых возможностях современной Почты, а также изучат мобильное приложение компании, которое упрощает получение услуг, ускоряет процесс отправки посылок.

В орлятской школе ребята разберутся в тонкостях эпистолярного жанра и научатся правильно оформлять письма. Полученные знания мальчишкам и девчонкам удастся применить на практике – на тематических площадках Почты России они смогут подписать открытки и отправить их своим родителям и друзьям прямо из «Орленка». Кроме того, дети сделают сюрприз и для звездных орлят: подпишут послания известным деятелям спорта, культуры и искусства нашей страны, которые являются друзьями Всероссийского детского центра.