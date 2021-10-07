Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Из-за непогоды объем производства вина на Кубани может снизиться на 15%. Мощные ливни подтопили виноградники.

Из-за природной стихии кубанские производители могут недосчитаться 30 тысяч тонн винограда. Это около 30 миллионов бутылок.

Отметим, что из-за непогоды пострадали почти 13,5 тысячи гектаров виноградников. Наибольшие потери урожая понесли производители в Темрюкском районе.

- Ущерб для виноградарей составляет порядка 600 млн рублей: потеря урожайности, многолетних насаждений самого винограда, — рассказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Отмечается, что в ближайшее время площадь виноградников на Кубани увеличится. Сразу несколько крупных инвесторов готов вкладывать деньги в производство вина на Кубани.