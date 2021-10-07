Фото: krd.ru
В Краснодаре запретят движение транспорта по улице Академика Пустовойта. Он будет действовать полтора месяца. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Отметим, что с 15 октября по 1 декабря будет закрыт проезд по улице Академика Пустовойта. Речь идет об участке от дома № 11/1 по улице Школьной до пересечения со Школьной. Здесь начнется строительство новой ливневки.
Фото: krd.ru
После завершения работ подрядчик приведет в порядок участок дороги. В качестве объезда автомобилистам рекомендуют использовать параллельные и прилегающие улицы.