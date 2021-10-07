Фото пресс-службы администрации Краснодара

Жители 13 домов в Краснодаре остались без света в четверг, 7 октября. Восстановят электроснабжение не раньше 17:00. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

Без света останутся люди, которые проживают на восьми улицах в центре города. Всего в зону отключения попали 13 домов.

Отмечается, что отключения возможны с 9:00 до 17:00. Без электроснабжения останутся жильцы домов на улицах Свободы, 23, Тургенева, 179 и 180, Путевой, 5, Радио, 4, 6, 8 и 10, Шоссе Нефтяников, 39, 52, Карасунской, 300, Мира, 51, и Красноармейской, 140.