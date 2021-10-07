Бывший следователь полиции пойдет под суд за служебный подлог Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший следователь полиции пойдет под суд за служебный подлог. Расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Следователь по особо важным делам расследовала уголовное дело о причинении вреда здоровью. Во время разбирательств она подделала протокол допроса потерпевшего.

По данным следствия, женщина внесла ложные данные в постановление. Так она увела одного из фигурантов дела от ответственности. Якобы человек был непричастен к преступлению.

Затем следователь подделала заявление потерпевшего. Оно было направлено в адрес председателя районного суда. Сообщалось, что пострадавшая сторона соглашалась на избрание обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Расследованием дела занималось следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю. Женщину уже уволили из правоохранительных органов, а дело передано в Центральный районный суд Сочи.