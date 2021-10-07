Фото: sochi.ru

Конференция «TAXI – 2021» пройдет в Сочи. Она состоится 11 и 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Отмечается, что конференция пройдет на стадион «Фишт». Участниками мероприятия станут представители власти, отраслевые эксперты, топ-менеджеры агрегаторов такси и владельцы таксопарков. Всего – около 500 участников из 44 регионов России.

Отмечается, что главной темой конференции станут законопроект о «Такси».

- Курорт стал одной из основных площадок для диалога представителей таксомоторной деятельности, органов власти, а также руководителей профильных общественных организаций, – отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Андрей Недвижай.

Отмечается, что на конференции будут представлены передовые технологии из мира такси.