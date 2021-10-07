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Меры безопасности усилили в Сочи. На эти цели выделено свыше 40 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Отмечается, что депутаты внесли корректировки в бюджет на очередной сессии Городского Собрания Сочи.

- За счет средств местного бюджета выделены дополнительные средства на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных организациях культуры города Сочи в сумме 5,4 миллиона рублей, – отметил заместитель главы города Сергей Белоусов.

Отмечается, что еще 22,6 миллиона рублей будет выделено на камеры видеонаблюдения. Они появятся рядом с 98 школами и Завокзальным мемориальным комплексом.

Еще 15 миллионов рублей пойдет на покупку, установку и содержание дорожных знаков, ограждений, светофоров и разметки. В ближайшее время они появятся на улицах курорта.